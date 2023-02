I terzisti toscani, Prada che sfida Gucci, le scarpe di Pinko

In attesa che si alzi il sipario sul calendario milanese della fiera di filiera e di valutare il feedback congiunturale a Lineapelle 101 (di cui abbiamo scritto qui), la settimana che si chiude si è arrotolata attorno a pochi, ma significativi elementi di cronaca. Il primo ribadisce quanto sia alta, sul nostro sito, l’attenzione per quel pensano, fanno e progettano da Prada. Il secondo mette sotto i riflettori, nel bene e (purtroppo) nel male, i terzisti toscani del lusso, lato pelletteria. Il terzo, e ultimo, si sposta nelle Marche, perché ha fatto (parecchia) notizia la nascita della joint venture denominata Pinko Shoes. A proposito di joint venture: in ambito conciario c’è stata quella che ha visto protagonista Conceria Cristina (Gruppo Peretti) che l’ha siglata con gli americani di Tiger Leather, come scriviamo qui.

I terzisti toscani

Da una parte 50.000 borse fake sequestrate dalle parti di Viareggio e confezionate, secondo la Guardia di Finanza, in provincia di Firenze. Dall’altra un evento di CNA Federmoda Toscana dal titolo “Moda ed Etica: modelli di imprese per una filiera della pelle economicamente sostenibile, sicura e innovativa”. In entrambi i casi, si parla di terzisti toscani e pelletteria.

Prada che sfida Gucci

Non è una sfida dichiarata, ma tra classifiche di engagement online e strategie manageriali sviluppo, Prada pare davvero aver messo Gucci nel suo mirino. Ecco come e perché.

Le scarpe di Pinko

La nuova società è formata al 51% da Cris Conf (casa madre di Pinko) e al 49% da Eli Group (società nel perimetro di Eccellenze Italiane Holding). E si pone obiettivi ambiziosi.

