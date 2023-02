I prezzi di Vuitton, cosa cambia per Gucci, lo stipendio di Guerra

Sabato scorso, mentre condividevamo online il Riassuntone dei sette giorni precedenti, Gucci ha sorpreso tutti comunicando la nomina dell’erede di Alessandro Michele. C’è chi ha visto una particolare coincidenza nel fatto che la comunicazione della griffe sia stata fatta di sabato, considerando che il suo nuovo direttore creativo si chiama, guarda caso, Sabato De Sarno. E se si fosse chiamato Domenico? Supposizioni e ironie a parte, la decisione ha aperto non solo una nuova stagione in Gucci, ma anche un dibattito proseguito per tutti i giorni successivi. È arrivata poi dalla Cina la notizia dell’ennesimo rialzo dei prezzi di vendita di Louis Vuitton. Mentre Prada ha messo ulteriori paletti al recinto che delimita il suo futuro. Per esempio, ha definito con maggior dettaglio i compiti del suo nuovo CEO, Andrea Guerra. Stipendio compreso. Infine, c’è stata Lineapelle New York che, come vi abbiamo raccontato qui, ha chiuso un’edizione molto, molto brillante.

I prezzi di Vuitton

In tutto il mondo. Dall’8 al 20%. Da sabato 18 febbraio. Dai social cinesi rimbalza la notizia dell’ennesimo rialzo degli scontrini di vendita di Louis Vuitton. Se confermato, facile che inneschi aumenti a raffica anche da parte delle altre griffe.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/lusso/un-aumento-tira-laltro-vuitton-alza-i-prezzi-dall8-al-20/

Cosa cambia per Gucci

Chi sì, chi no. Chi esulta, chi dubita. Chi espone certezze, chi argomenta. La nomina di Sabato De Sarno alla direzione creativa non solo ha acceso la cronaca di filiera durante lo scorso fine settimana. Ha catalizzato anche l’attenzione degli addetti ai lavori nei giorni successivi. Del resto, sul tavolo non c’è un futuro da poco, ma quello della griffe ammiraglia di Kering tutt’ora in cerca della brillantezza perduta da quando è esplosa la pandemia.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/lusso/linsolita-fretta-di-kering-nellannuncio-di-de-sarno-in-gucci/

https://www.laconceria.it/lusso/il-fattore-tempo-nella-ricostruzione-dellidentita-di-gucci/

https://www.laconceria.it/lusso/con-de-sarno-gucci-interverra-su-stile-posizionamento-e-struttura/

https://www.laconceria.it/moda/uno-stilista-puo-cadere-a-volte-reinventarsi-altre-sparire/

https://www.laconceria.it/moda/piccioli-crede-tanto-nei-team-che-ha-allevato-lo-stilista-di-gucci/

Lo stipendio di Guerra

Prada ha comunicato ufficialmente alla Borsa di Hong Kong l’arrivo del CEO Andrea Guerra, compresa la milionaria retribuzione. E ha dettagliato molto altro della governance che traghetterà il gruppo oltre la transizionale generazionale ai vertici. Data l’importanza del soggetto, c’è molto da dire, da leggere, da capire.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/lusso/la-paga-e-le-missioni-che-attendono-guerra-ora-che-e-ceo-di-prada/