L’ex dipendente Hermès che ha venduto Birkin usate per 2 milioni

“La Birkin? È una borsa, un’opera d’arte e un investimento tutto in uno”. È la definizione data da Caroline Bui, fondatrice e proprietaria di The Birkin Fairy, sito di rivendita di accessori Hermès. Dal 2014 ad oggi ha venduto Birkin usate per un valore complessivo di quasi 2 milioni di dollari . Ha detto: “La pandemia ha attirato più acquirenti online e ha contribuito a far crescere la mia attività a causa delle carenze di inventario, ritardi di produzione e chiusura dei negozi”. Ecco la sua storia.

L’esperienza nel retail Hermès

Il rapporto con Hermès inizia nel 2002, quando Caroline entra a far parte dello staff della boutique di Chicago, nella sezione articoli in pelle e sciarpe. “È quasi impossibile entrare in un negozio e acquistare una Birkin dallo scaffale – racconta a Business Insider (da dove è tratto lo screenshot dell’immagine) –. Puoi richiederne una, ma nessuno sa quanto tempo dovrai aspettare. E c’è anche un limite al numero di Birkin che un cliente può acquistare ogni anno”. Per esempio, dopo 10 anni di lavoro per la maison, Caroline ha dovuto aspettare l’autorizzazione dei suoi superiori per regalarsi una Birkin per la sua maternità.

Birkin usate

In cerca di maggiore flessibilità lavorativa, dopo alcuni colloqui con altre imprese, nel 2014 Caroline decide di mettersi in proprio: “Ho investito 2.000 dollari per lanciare The Birkin Fairy, un sito che vende prodotti Hermès usati”. Con quali risultati? “Fino ad oggi, ho venduto quasi 2 milioni di dollari tramite il mio sito ed eBay”. Caroline Bui ad ogni vendita incassa una commissione che va dal 18 al 30%. “Il mercato di rivendita delle borse Birkin è sempre stato forte. Questo perché c’è molto più inventario online ed è prontamente disponibile. E la pandemia lo ha ulteriormente alimentato”. Tra i suoi clienti, persone normali piuttosto che star o vip. C’è anche chi è arrivato a possedere 505.000 dollari di borse Hermès. Ultimamente ha venduto 50.000 dollari di borse e ne ha acquistate altre 6 spendendo 98.000 dollari. (mv)

Leggi anche: