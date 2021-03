Le borse Hermès rivalutate del 17% nel 2020: più dei diamanti

“Dimentica le azioni, prendi le borse Hermès”. Il titolo scelto da The Times non è casuale. Nel 2020 gli accessori della maison francese si sono rivalutate del 17%: cioè più di ogni altro bene di lusso e di indici azionari. Il dato è stato pubblicato su Wealth Report 2021 elaborato dall’agenzia immobiliare Knight Frank. Ergo: nessun investimento è stato più redditizio dell’acquisto di una borsa Hermès.

L’indice

Il 2020 è stato il secondo anno consecutivo in cui la performance della pelletteria ha superato tutti gli altri beni di lusso. Lo registra Knight Frank Luxury Investment Index, che include nel suo paniere auto d’epoca, diamanti, orologi, gioielli e vino. Nel 2019 la valutazione delle borse era aumenta del 13%: in dieci anni il trend è del +108%. Come si nota nella tabella riportata da Yahoo Finance, se nel 2019 e 2020 sono al primo posto, considerando il periodo di 10 anni le borse si trovano in quinta posizione, dietro whisky rari +478%, auto d’epoca +193%, vino +127%.

Le borse Hermès

Secondo il report dell’agenzia immobiliare, l’ottima performance delle bag di Hermès si deve “ad una affermata presenza nelle aste online”. Non solo: “Anche al desiderio per le borse di lusso relativamente accessibili e convenienti durante la pandemia, in particolare in Asia, dove si trovano molti collezionisti”. Nella scorsa estate, Knight Frank aveva affermato che siccome circa il 90% delle borse da collezione può essere acquistato online: il lockdown, dunque, non ha impedito agli acquirenti di continuare a fare acquisti. (mv)

