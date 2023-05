Logistica e controllo qualità: i grandi numeri di Prada a Levanella

Otto edifici industriali, 44.000 metri quadrati occupati, 100 milioni di euro di investimento, 226 dipendenti, 4,5 milioni di prodotti spediti nel 2022. Sono i numeri del nuovo polo logistico di Prada a Levanella, nel comune di Montevarchi. Ora viaggia a pieno regime. Oltre alla logistica, ospita il controllo di qualità di tutti i prodotti di tutti i marchi del gruppo Prada. La griffe, con questo investimento, compie un deciso passo in avanti verso il controllo della distribuzione.

Polo logistico e controllo qualità

Lo scorso dicembre, il polo della logistica del Gruppo Prada a Levanella ha iniziato a funzionare a regime. È all’avanguardia a livello di macchinari, con veicoli a guida autonoma e robot. Dà lavoro a 226 dipendenti. In questo polo vengono smistati tutti i prodotti del gruppo italiano del lusso. Ma prima devono superare il controllo di qualità. Gli accessori griffati Prada, Miu Miu, Car Shoe e Church’s arrivano a Levanella dai 21 stabilimenti produttivi del gruppo in Italia, dai 3 esteri e dai numerosi laboratori terzisti che supportano la produzione. Circa il 10% dell’abbigliamento è prodotto internamente, come quasi il 30% della pelletteria e circa il 50% delle calzature.

4,5 milioni di prodotti smistati

Gli otto edifici industriali che formano il polo da 44.000 metri quadrati, per un investimento di 100 milioni di euro, sono riusciti a gestire e a spedire nel 2022 4,5 milioni di prodotti tra borse, scarpe, abiti e gioielli (fonte Il Sole 24 Ore).

La curiosità

Il polo di Levanella dispone di un impianto fotovoltaico capace di produrre quasi 3.000 kilowattora l’anno. Attraverso un cavo interrato, parte di questa energia prodotta servirà per alimentare lo stabilimento di fronte che sviluppa l’abbigliamento e gestisce il reparto taglio per pelletteria e calzature. (mv)

Leggi anche: