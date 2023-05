Prada e gli altri bilanci, i Métiers d’Art di LVMH, i falsi Plein

Anche questa settimana continua a ritmo serrato la pubblicazione delle trimestrali di griffe, gruppi e brand. Bilanci, in alcuni frangenti, accompagnati da annunci di nuovi, consistenti, investimenti. È il caso di Prada che rimane un tag trainante per le nostre news. Tornano sotto i riflettori anche i Métiers d’Art di LVMH, non per l’annuncio di nuove operazioni finanziarie. Il motivo sta nel fatto che il loro CEO, Matteo De Rosa, ha spiegato come e perché si muovono sul mercato in cerca di aziende da acquisire. Infine, tra le notizie più lette degli ultimi sette giorni, spunta purtroppo un brutto caso di contraffazione.

Prada e gli altri bilanci

Il gruppo guidato da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli ha fatturato 1,065 miliardi di euro (+22% su base annua), con performance double digit sia dei marchi (Prada +21%, Miu Miu +42%) che delle categorie (scarpe +20%, borse +14%, abbigliamento +38%). Non solo. Ma Prada ha comunicato anche i numeri del nuovo polo logistico di Levanella, nel comune di Montevarchi. Avviato a dicembre 2022, ora viaggia a pieno regime e i dettagli della sua attività sono piuttosto significativi.

Per scoprire le ultime novità su Prada e i bilanci pubblicati nell’ultima settimana da altri brand e gruppi cliccate qui:

I Métiers d’Art di LVMH

Dice il CEO Matteo De Rosa: “Gli artigiani non vorrebbero mai cambiare il loro metodo di lavoro. Ma noi vogliamo non solo conservare l’artigianalità, bensì migliorarla ed evolverla verso il futuro”. Il suo intervento al Luxury Summit de Il Sole 24 Ore del 10 maggio è stato molto chiaro nel definire le ragioni per cui LVMH sta investendo nella filiera.

Per scoprirle nel dettaglio cliccate qui:

I falsi Plein

11.000 pezzi per un valore di 250.000 euro. Griffe falsificata: Philipp Plein. Produzione marchigiana, distribuzione milanese.

Tutti i dettagli di questa maxi operazione contro l’industria italiana del falso, li trovate cliccando qui:

