Quella borsa di Loro Piana e qualcosa da dire a Stella McCartney

Siamo agli antipodi, questa settimana. Due estremi, come vedremo, ai quali si pongono, da un lato, un certa borsa di Loro Piana e, dall’altro, Stella McCartney. Nel mezzo, nel gruppo delle news più lette, cliccate e condivise della settimana su laconceria.it, si sono distinte quelle che cercano di tratteggiare l’orizzonte verso il quale si sta dirigendo Trussardi per uscire dalla crisi. E quelle che raccontano di un progetto di sneaker molto particolare e che, sulle nostre pagine, ha suscitato molta attenzione e attivato alcuni dibattiti.

Quella borsa di Loro Piana

Si chiama Bale Bag. È la seconda It Bag, dopo il modello Sesia, della maison del gruppo LVMH. È un esempio lampante ed entusiasmante di cosa significhi utilizzare la pelle per realizzare un accessorio fashion che dimostra quanto la pelletteria italiana sia un’attività in cui arte e artigianato si baciano.

Qualcosa da dire a Stella McCartney

Da un certo punto di vista, siamo parecchio stanchi di sentire attacchi rabbiosi alla pelle e alle concerie, da chi poi organizza sfilate sfruttando gli animali (cavalli, in questo caso specifico). Già, perché il defilé parigino di Stella McCartney ci ha fatto capire, per l’ennesima volta, che essere estremisti vegan puri è davvero complicato e difficile. Anche per chi non perde occasione di sbandierarlo, accusando il resto del mondo delle peggiori nefandezze.

I debiti di Trussardi e un certo tipo di sneaker

Trussardi è da tempo in cerca di un rilancio, ma anche il più recente tentativo sembra essere fallito. Ecco, allora, che la società ha azzerato i vertici, mentre alla porta si annuncerebbe una cessione. Cinque i soggetti in lizza, 3 dei quali in pole position. Su un piano del tutto differente, invece, si pone la news più commentata della settimana. Racconta di una sneaker (italiana) che costa 67.000 euro.

