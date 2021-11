Virgil Was Here: oggi in streaming il testamento creativo di Abloh

Virgil Was Here. Si chiama così l’ultima collezione Louis Vuitton firmata da Virgil Abloh. La potrete vedere alle 23.30 di questa sera (30 novembre 2021), condivisa in live streaming a soli due giorni dalla morte. La sfilata Louis Vuitton Uomo, infatti, si svolgerà come da programma, al Miami Marine Stadium e sarà trasmessa in diretta sui canali digitali della maison parigina. Online andrà in onda, dunque, il testamento creativo di Abloh, la cui prematura scomparsa, a soli 41 anni, ha sconvolto il fashion system.

Il testamento creativo di Abloh

Louis Vuitton celebra la memoria del suo direttore creativo confermando il fashion show di Miami. Michael Burke, CEO della griffe, spiega così la decisione di non posticiparlo. “Sarà la celebrazione della sua eredità secondo i suoi desideri – afferma a Fashionmagazine.com -. Lo ricordo come un eterno ottimista, convinto che tutto sia possibile. Sono onorato di averlo chiamato amico”. “Con questa presentazione vogliamo rendere omaggio a un genio creativo”, ribadisce un post di Vuitton su Instagram.

Il link per collegarsi

Per vedere in diretta, a partire dalle 23.30, la sfilata di Louis Vuitton basterà accedere al sito della griffe, cliccando qui. Quello a cui si assisterà, sarà l’ultima espressione di un designer che ha scardinato le regole della moda, costruendo un ponte solidissimo tra streetwear e luxury. E dando vita a una vera e propria mania creativa e commerciale: quella delle collaborazioni tra brand. Quelle di Virgil Abloh (nella foto Shutterstock), prendendo come base il marchio che ha fondato (Off-White) sono state a dir poco trasversali, partendo da Nike per arrivare a IKEA e Braun.

