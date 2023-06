Vuitton si prende tutto, Kane rischia grosso, OTB ha fame

C’è stato Louis Vuitton dappertutto, questa settimana. In passerella a Parigi, con il debutto di Pharrell Williams alla creazione delle collezioni maschili. Nelle parole del CEO Pietro Beccari, che esaltano il senso della più tipica grandeur transalpina. Nella solenne incazzatura espressa dal capo supremo di LVMH, Bernard Arnault, in un’intervista rilasciata a Le Figaro. Altro da segnalare, tra le top news degli ultimi sette giorni? Certo che sì. Per esempio, la traballantissima situazione di Christopher Kane, ex gioiellino di Kering. Oppure la fame di OTB che sarebbe prossimo a inglobare un brand calzaturiero italiano di altissimo livello.

Vuitton si prende tutto

Una raffica di notizie su Louis Vuitton e il suo gruppo di riferimento, LVMH, hanno infuocato la settimana. Prima di tutto, l’attesa (ben riposta) per il primo show dell’erede di Virgin Abloh in sella allo stile delle collezioni maschili della griffe: la popstar Pharrell Williams. Un debutto che vale la pena rivedere, come potete fare cliccando qui. Poi è arrivato Pietro Beccari con quello che, ironicamente fino a un certo punto, abbiamo definito il “voto di vastità” della maison che guida (ne abbiamo scritto qui). Infine, vanno lette con attenzione le esternazioni particolarmente taglienti di Bernard Arnault. Sintetizzarle vien difficile. Meglio leggerle cliccando qui.

Kane rischia grosso

Cliccate qui e capirete come e perché Christopher Kane sta rischiando di andare a gambe all’aria.

OTB ha fame

Che il gruppo di Renzo Rosso stesse studiando alcuni dossier per valutare una o più acquisizioni, si sapeva. Ora iniziano a circolare indiscrezioni sul nome di una possibile preda. È un brand italiano, romagnolo. È specializzato in calzature di lusso. Scopritelo cliccando qui.