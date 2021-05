Brasile, nel trimestre le macellazioni calano (-10,3%), JBS no

Nel primo trimestre del 2021 in Brasile le macellazioni calano. JBS, invece, segna un nuovo record. Da gennaio a marzo i macelli brasiliani hanno lavorato il 10,3% in meno di bovini rispetto a un anno fa. Un calo che viene confermato anche dai numeri in termini di tonnellate. In questo contesto, però, il colosso della carne ha chiuso con un utile netto di 2 miliardi di real (quasi 380 milioni di dollari). Il dato rappresenta un record per ciò che riguarda il primo trimestre dell’anno.

Le macellazioni calano

Secondo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nel primo trimestre i macelli brasiliano hanno lavorato 6,5 milioni di bovini, contro i 7,3 milioni del quarto trimestre 2020 e i 7,2 del primo trimestre dello stesso anno. La diminuzione su base annua è del 10,3. La contrazione si proietta anche sulle tonnellate di carne prodotta.

Le acquisizioni di pelle

I dati IBGE riguardano anche la pelle. Nel primo trimestre 2021 il campione di concerie considerato dall’indagine – quelle cioè che conciano almeno 5.000 pelli all’anno – hanno dichiarato di aver ricevuto 7,07 milioni di pelli grezze. Questo numero rappresenta un dato in calo del 6,6% rispetto al primo trimestre 2020 e dell’8% sui tre mesi precedenti.

Ma JBS apre con un nuovo record

JBS comincia invece l’anno con numeri molto positivi. Il colosso della carne ha registrato un utile netto di 2 miliardi di real (quasi 380 milioni di dollari) nel primo trimestre. Una cifra che rappresenta “un record storico per un primo trimestre“, come ha spiegato la stessa società. Il dato, inoltre, è in netta controtendenza rispetto alla perdita di 5,9 miliardi di real (circa 1,11 miliardi di dollari) del primo trimestre 2020. Nel dettaglio, JBS USA Beef ha registrato ricavi netti per 30,4 miliardi di real (circa 5,76 miliardi di dollari), con una crescita del 32,2% su base annua. (art)

