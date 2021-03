Iowa, National Beef investe 100 mln per raddoppiare la produzione

National Beef investe e raddoppia la produzione in Iowa. La società statunitense ha annunciato un piano da 100 milioni di dollari per potenziare lo stabilimento di Tama. L’intervento consentirà di aggiungere un nuovo canale produttivo a quello già esistente. I lavori dovrebbero terminare nel 2022.

National Beef investe

National Beef Packing Company ha annunciato l’investimento con una breve nota. Qui spiega che l’intervento porterà a un aumento della capacità di macellazione e l’aggiunta di un secondo canale produttivo. I lavori riguardano l’impianto di Tama e comporteranno una spesa complessiva di 100 milioni di dollari. L’obiettivo è raddoppiare la capacità dell’impianto a circa 2.500 capi al giorno. Il progetto dovrebbe terminare alla fine del 2022.

Il commento

“Siamo lieti di fare questo investimento per la crescita dello stabilimento di Tama. Apprezziamo il sostegno delle comunità locali e dello stato dell’Iowa, mentre lavoriamo insieme per rendere questa espansione un successo – afferma Tim Klein, presidente e CEO di National Beef –. Questo progetto aumenterà la nostra capacità di produrre e fornirà un mercato più ampio per gli agricoltori dell’Iowa, che ci forniscono bovini Angus di prima qualità”. (art)

