Tyson Foods corre nel secondo trimestre (+15%): ok la carne rossa

È positivo il secondo trimestre di Tyson Foods, che ha chiuso il periodo dell’anno fiscale con vendite per oltre 13 miliardi: erano 11,3 nello stesso periodo del 2021. Gli utili rettificati salgono del 71% per azione a 2,29 dollari. Entrambi i dati risultano migliori delle previsioni. Ciò ha fatto modificare al rialzo la prospettiva di fatturato, che ora oscilla tra 52 e 54 miliardi di dollari. La domanda è forte, soprattutto di carne di manzo.

Il secondo trimestre di Tyson Foods

Tyson Foods ha chiuso il trimestre con 13,117 miliardi di dollari di fatturato. Meglio di quanto fatto nello stesso periodo del 2021, dicevamo. Ma anche di quanto previsto dagli analisti (12,850 miliardi di dollari). Il risultato, unito alla forte domanda di carne sul mercato internazionale, ha spinto la società a rialzare le stime per il 2022 (52 – 54 miliardi di dollari). Tre miliardi in più rispetto alla fascia bassa della precedente guida.

Bene la carne bovina

Tyson Foods spiega che nel trimestre “il volume delle vendite di carne bovina è leggermente aumentato“. È aumentato anche il prezzo a causa “dei costi dei fattori di produzione, come il bestiame vivo, i costi di manodopera e trasporto”. Nel periodo la società ha venduto carne bovina per 5,034 miliardi di dollari contro i 4,046 dello stesso periodo 2021. L’incremento in termini di volume è stato dello 0,6%.

Il commento

“La performance nella prima metà dell’anno riflette la nostra migliore esecuzione operativa e la forte domanda da parte dei nostri clienti – afferma Donnie King, CEO dell’azienda -. Continuiamo a dare la priorità agli investimenti nei membri del nostro team e nell’azienda. In diversi modi: come l’aumento delle retribuzioni, la fornitura di servizi di welfare e i servizi legali per l’immigrazione. continuiamo a vedere pressioni inflazionistiche lungo tutta la catena di approvvigionamento. Ma lavoriamo per ridurre i costi, nonché aumentare la nostra efficienza e produttività”. (art)

Leggi anche: