Chi viene e chi va in Gucci, Dr. Martens, Timberland e Dsquared2

Darren McKoy nuovo direttore creativo di Dr. Martens. Christopher Raeburn annuncia di non essere più il direttore creativo globale di Timberland. Non solo: perché non è finita la lista di chi viene e chi va negli uffici direttivi dei brand. Sergio Azzolari, allora, da Hogan passa a Dsquared2, dove sarà il nuovo CEO. Maria Cristina Lomanto al contempo lascia Roger Vivier per accasarsi in Gucci nel ruolo di brand general manager.

Chi viene e chi va

Dopo tre anni e mezzo senza un amministratore delegato, Dsquared2 nomina Azzolari (nella foto al centro). Il nuovo CEO arriva dal gruppo Tod’s, dove ricopriva il ruolo di direttore generale per Hogan: lo intervistammo nel 2017. I gemelli canadesi Dean e Dan Caten hanno lanciato Dsquared2 nel 1995. Oggi gran parte dell’attività è affidata in licenza, ma il marchio produce scarpe, borse e accessori internamente. Lo specifica Business of Fashion. È un ex del gruppo Tod’s (Roger Vivier) la nuova brand general manager di Gucci. Si tratta di Lomanto, che in carriera vanta anche un’esperienza in Prada. Inizierà il nuovo incarico il 16 maggio, nella stessa data in cui Gucci ha annunciato una sfilata speciale co-ed. Lo segnala MF Fashion.

Movimento globale

Darren McKoy, affettuosamente noto come Dmac (nella foto, a sinistra), è entrato a far parte del team di prodotto di Dr. Martens nel 2015. Ora diventa nuovo direttore creativo dell’iconica etichetta britannica. Prima di arrivare nel Regno Unito, McKoy ha lavorato in Asics, VF Corporation e Adidas. “Darren ha creato calzature che rimangano resistenti e durevoli. Proteggendo i nostri piedi e il nostro marchio” ha detto il chief product officer Adam Week a Fashion United. Intanto il designer britannico Raeburn (nella foto a destra) ha aggiornato il suo profilo Linkedin. Non è più il direttore creativo globale di Timberland (ruolo che copriva da ottobre 2018). Ne diventa un collaboratore esterno, scrive Footwear News. Il designer continuerà a “campionare Earthkeepers di Ræburn come esploratore del marchio Timberland”. (mv)

