I nuovi assetti di Vetements e Isabel Marant (che fa gola ai big)

Nuovi assetti per Vetements e Isabel Marant. Per il primo marchio, Guram Gvasalia, che ha fondato il marchio insieme a suo fratello Demna, è stato nominato direttore creativo a partire dalla collezione autunno 2022. Ne conserverà anche il ruolo di CEO. Isabel Marant potrebbe, invece, passare di mano. Montefiore Investment, che detiene il 51% delle quote societarie, ha incaricato la società americana JP Morgan di trovare un acquirente. Tra gli interessati potrebbero esserci il fondo proprietario di Valentino, cioè Mayhoola for Investment. Oppure una tra Capri Holdings, gruppo che controlla Versace, e il colosso di private equity KKR.

I nuovi assetti

Quando nel 2014 hanno fondato Vetements, Guram aveva il compito di gestire le attività commerciali e finanziarie, mentre Demna era il creativo. Nel 2019 Demna ha deciso di concentrarsi su Balenciaga, dove era stato nominato direttore creativo nel 2015. Dal 2019, fa notare Vogue, Vetements ha fatto affidamento ad un collettivo che ha curato anche il marchio gemello VTMNTS. Dalla collezione autunno 2022 sarà Guram ad occuparsi della parte creativa. E proseguirà a svolgere il ruolo di CEO.

Marant fa gola

Montefiore Investment ha rilevato il 51% del marchio Isabel Marant nel 2015. E ora avrebbe incaricato JP Morgan di esplorare il mercato. Cpp-luxury scrive che non è stato possibile sapere immediatamente se anche la fondatrice Marant, o altri soci, abbiano l’intenzione di cedere delle quote da loro possedute. Il marchio si considera del lusso accessibile, quindi non dovrebbe suscitare l’interesse di LVMH, Kering o Richemont. Secondo le indiscrezioni, la dimensione del brand è raddoppiata rispetto al 2015 e la sua redditività è molto alta. Tra i potenziali interessati a rilevare il brand potrebbero esserci i fondi di provate equity, o i gruppi come Mayhoola for Investment e Capri Holdings, quest’ultimo in cerca di acquisizioni. (mv)

