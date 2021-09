Jil Sander, Kenzo e Claudia: giri di poltrone lungo la filiera

Jil Sander, Kenzo e il calzaturificio Claudia. Sono le aziende che hanno comunicato novità nei propri ruoli chiave. Il primo brand, che fa parte della scuderia OTB, ha un nuovo CEO. Il secondo, in orbita LVMH, ha annunciato l’arrivo del nuovo direttore creativo e del nuovo CEO. La terza società, che fa parte di GMI–Gruppo Manifatture Italiane, avrà un nuovo direttore generale.

Jil Sander, Kenzo

Renzo Rosso ha nominato Ubaldo Minelli nel ruolo di CEO di Jil Sander. Il manager (nella foto, a sinistra) prende il posto di Axel Keller, che era stato promosso da direttore commerciale a CEO nell’ottobre 2018 dalla precedente proprietà (Onward Holdings). Minelli manterrà l’incarico di CEO del gruppo OTB. Intanto c’è una doppia nomina in casa Kenzo. Tomoaki Nagao, in arte Nigo (nella foto, a destra), pioniere dello streetwear giapponese e fondatore di A Bathing Ape, dal 20 settembre è il nuovo direttore artistico. LVMH, intanto, ha nominato anche Sylvain Blanc come nuovo CEO a partire dal 18 ottobre. Nigo succede a Felipe Oliveria Baptista, che si è separato da Kenzo ad aprile dopo una collaborazione di due anni. Blanc prende il posto di Sylvie Colin, che lascerà il marchio alla fine di settembre per seguire un progetto personale.

Il calzaturificio Claudia

Renato Gruzza è il nuovo direttore generale del calzaturificio Claudia, società di GMI-Gruppo Manifatture Italiane. Gruzza ha ricoperto cariche dirigenziali da Salvatore Ferragamo, Zegna e Casadei. Insieme a Broma e River Group, che dal primo settembre ha incorporato per fusione Energy, il calzaturificio Claudia fa parte degli stabilimenti produttivi toscani di proprietà di GMI. Questo è il polo produttivo di scarpe di lusso, nato nel 2019 e controllato dal fondo di private equity Consilium SGR. (mv)

Leggi anche: