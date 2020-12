Tutta la pelle di Teaser, la capsule Givenchy firmata Williams

L’eleganza è quella che si addice al giovane pubblico metropolitano. D’altronde Matthew M. Williams è stato incaricato da LVMH per questo, per portare la griffe nel lusso del terzo millennio, quello contaminato fino alle radici dal casual. Allora non è un caso che la capsule Givenchy firmata Williams si chiami Teaser, come le stuzzicanti anticipazioni dei film. La collezione apre una finestra sul ruolo che la pelle avrà nel nuovo corso del brand. E anche sul riconoscimento che arriverà dal pubblico. Lo stilista ha già presentato la stagione Spring Summer 21, certo. Ma questa arriverà nei negozi solo a febbraio. La capsule, invece, è da subito (e fino a fine dicembre) in distribuzione.

Capsule Givenchy firmata Williams

La pelle nei piani di Williams (in foto, dal suo account Instagram) c’è. La si trova dove è più facile aspettarsela, cioè negli accessori. Sono al 100% in vitello gli stivaletti, la cintura e le borse Antigona (a destra) sia nei modelli strutturati che in quello verticale. È, invece, in agnello la pochette con lucchetto, che vale anche come fodero per iPhone11. A proposito di colori, la stagione ha il suo effetto. Teaser esce a dicembre, il periodo più buio dell’anno che segna la transizione dall’autunno all’inverno. Il nero è dominante. Rappresentano un’eccezione la minigonna e il cappotto in vitello stampato rettile (a sinistra) presentati in marrone scuro. Lo stilista di Givenchy non ha trascurato il cliente Uomo. Per lui Teaser prevede, insieme a calzature e accessori, la giacca a vento con zip in pelle di agnello (al centro). I pantaloni, allo stesso modo, sono in agnello lavorato per essere sottile e stretch.

Immagini dal sito Givenchy

