10 borse, 10 investimenti azzeccati: la classifica di PurseBop

Se quest’anno avete comprato una di queste borse, avete fatto un buon investimento. La testata specializzata PurseBop ha selezionato 10 modelli che possono essere considerati come tali perché rispondono a tre requisiti fondamentali. Primo: il valore del marchio. Secondo: l’utilità. Terzo: lo stile. Nell’elenco dominano le borse realizzate da griffe francesi (Hermès stravince, piazzandone 3). Una è italiana: la firma Prada.

La classifica di PurseBop: il podio

Al primo posto non poteva non esserci il Santo Graal della pelletteria, la borsa di lusso più ambita. Cioè la Hermés Birkin 30 che nel 2021 è andata di moda anche per le sue dimensioni che la rendono molto versatile. Al secondo posto troviamo la sorella minore: la Hermés Kelly 28. Un modello che non passa mai di moda ed ha uno stile sempre attuale. Medaglia di bronzo per la Medium Classic Flap di Chanel. Chic, funzionale, dalle dimensioni perfette e con nuovi colori sempre attraenti. Il sito evidenzia come il suo prezzo sia cresciuto del 52% in due anni.

Dal quarto al decimo posto

Quarto è ancora Hermès, con la Mini Kelly 20. È semplicemente la migliore del gruppo delle borse di dimensione ridotte che in questo periodo continuano a godere di un momento di popolarità. Poi arrivano la Onthego Tote e la Multi Pochette di Louis Vuitton che “piace perché è composta da tre borse che possono essere utilizzate anche singolarmente.” Segue la Dior Book Tote, borsa di maggior successo dell’era Chiuri: lanciata nel 2018, la versione originale è andata subito sold out. Ottava è la Chanel 19 definita come “la borsa che ha ridisegnato l’eleganza casual nel 2019”. Nono posto per la Lady Dior, taglia media. A chiudere la classifica di PurseBop, finalmente, una borsa di una griffe italiana: la Prada Crystal, riedizione 2000. (mv)

Leggi anche: