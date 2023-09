Con lo stock delle griffe Adapta lancia il brand circolare Itera

Adapta lancia il brand circolare Itera. La startup francese che vende pellami provenienti dagli stock delle griffe e concerie aggiunge una nuova divisione al proprio business. I prodotti Itera si realizzano con i pellami dormienti, cioè invenduti. Il brand arriva cinque anni dopo la fondazione di Adapta.

L’origine del progetto

Dopo 10 anni di lavoro in alcune delle più grandi maison del lusso (come Hermès, Chanel, Céline), Virginie Ducatillon ha sviluppato un progetto per mettere in contatto le pelli dormienti nei magazzini e gli stilisti. Quelli, in particolar modo, che hanno maggiori difficoltà ad accedere ai materiali più belli per le loro creazioni. Adapta è nata nel settembre 2018. In questi 5 anni, il progetto afferma di aver risparmiato dalla distruzione in discarica 20 tonnellate di pellami. Ciò rappresenta un risparmio di 760.000 litri di acqua e l’equivalente di 63 tonnellate di CO2.

Ora Adapta lancia il brand circolare Itera

“Quando non riusciamo a far incontrare l’offerta con la domanda, alcune pelli vanno distrutte”, spiega a Fashion Network Virginie Ducatillon. Per questo l’imprenditrice ha lanciato Itera, marchio che produce piccola pelletteria e regali aziendali con le pelli altrimenti destinate alla discarica. “Abbiamo trovato un nuovo sbocco per queste pelli, lanciandoci nel mercato del regalo aziendale”. La prima collezione è formata da quattro pezzi unisex che si possono personalizzare anche con loghi, iniziali o altri messaggi. Adapta ne ha affidato la produzione a laboratori partner con sede in Francia, Spagna e Portogallo. (mv)

