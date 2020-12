Duclos, la borsa UK che conquista il web con la pelle italiana

Pelle italiana, clienti da tutto il mondo. Nelle DNA del giovane brand britannico di pelletteria Duclos c’è anche un po’ del Bel Paese. La sua fondatrice, Aimee Duclos, ha da poco avviato le vendite intercettando già l’apprezzamento di clienti che vivono dall’altra parte del mondo. Come? Con un servizio ultra-personalizzato online.

Alla scoperta della pelle

“Fin da piccola ho avuto la passione per la moda e gli accessori – racconta la giovane imprenditrice nel portale dell’azienda -. Dopo la scuola d’arte, ho alimentato la mia vena creativa studiando all’UAL. Al London College of Fashion mi sono specializzata nel design e nello sviluppo di articoli in pelle. Durante questo periodo, ho lavorato nei team di design dei brand più famosi del lusso”. A conclusione degli studi, Duclos è partita alla scoperta del mondo della pelle. Una volta tornata, ha lanciato il suo brand di borse e accessori.

Pelle italiana

“Mi assicuro che tutte le mie materie prime siano le migliori su cui posso mettere le mani – spiega Duclos a thewestmorlandgazette.co.uk -. Uso una pelle speciale, Saffian, che arriva dalla Toscana. Ordino dall’Italia anche i componenti in ottone”. La giovane imprenditrice realizza su ordinazione i suoi prodotti. Riceve gli ordini esclusivamente attraverso il suo portale web, dove i clienti possono scegliere componenti, colori e tipo di tracolla che preferiscono. Possono anche personalizzare l’oggetto con un monogramma. “Mi piace mantenere una conversazione tramite e-mail o social media con i clienti sui loro ordini – aggiunge -, incluso aggiornarli con fotografie mentre creo i loro prodotti”. E così, in poco tempo, insieme agli ordini di clienti locali hanno iniziato ad arrivare richieste anche dall’Australia e Kuala Lumpur. (art)

Leggi anche: