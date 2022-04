Fast food, non fast fashion: KFC e la Wrapuette in pelle italiana

Costa 235 euro. Il che la piazza in un segmento di prodotto che potremmo definire “premium”. Certo non è lusso. Ma, altrettanto certamente, non si tratta di fast fashion. È in pelle, nota bene: italiana. Per ambire ad acquistarla occorre iscriversi a una lista d’attesa, un po’ come se stessimo parlando della Birkin di Hermès. A attivare questo straniante, ma – diciamolo – tra il geniale e il bellissimo, cortocircuito è, ovviamente, qualcuno di assolutamente inatteso: Kentucky Fried Chicken, alias KFC, catena USA di fast food specializzata in pollo fritto.

Fast food, non fast fashion

Proprio così. KFC ha lanciato la sua Wrapuette facendo un’inattesa e quasi punk incursione nei territori degli accessori moda per promuovere un suo nuovo “piatto”. Cioè, il Twitser Wrap. Poteva farlo inventandosi mille modi e maniere in termini di comunicazione. Invece lo ha fatto facendosi disegnare una versione personalizzata del modello di borsa nota come “baguette”. Poi, ha scelto di confezionarla utilizzando pelle rossa italiana e ne ha affidato la produzione ad alcuni artigiani londinesi. Niente fast fashion, dunque, per una catena di riferimento del fast food.

Stile e raffinatezza

KFC, nel descrivere la Wrapuette, spiega (come si vede nelle foto), come risulti perfetta, pur nella sua “esclusività” (o, forse, proprio grazie a questa), “a tenere al caldo l’asporto del KFC Twister Wrap”. La baguette, infatti, è parte integrante di una campagna promozionale legata alla nuova iniziativa di KFC UK. Si chiama Wrap of the Day Deal, e, come ricorda soldoutservice.com, “prevede la disponibilità di un gusto diverso di wrap per ogni giorno della settimana”. Wrap da trasportare, ricorda la catena americana, in “una borsa che trasuda stile e ricercatezza”. Al di là del marketing, la Wrapuette ha un obiettivo solidale. Tutti i profitti della sua vendita, infatti, andranno in beneficenza alla KFC Foundation.

