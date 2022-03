La pelle nel DNA: la prima collezione di Tomasetta per Montblanc

“Ho scelto Montblanc perché ha la pelle nel DNA”. Sono le parole pronunciate dal designer Marco Tomasetta, incaricato dalla griffe controllata dal colosso elvetico Richemont di sviluppare la pelletteria. La nuova collezione si chiama Meisterstück ed è la prima disegnata dallo stilista ex Prada, Chloé, Louis Vuitton e, più di recente, direttore creativo di Givenchy per la pelletteria maschile e femminile.

La pelle nel DNA

“Ho voluto unirmi a Montblanc perché ha la pelle nel suo DNA e, guardando indietro negli archivi, ha realizzato prima una penna e poi è arrivata una selezione di piccola pelletteria per proteggere gli strumenti di scrittura. È una tradizione” ha detto a WWD Marco Tomasetta. “La prima cosa che volevo fare con Montblanc era lavorare con materiali più duttili e all’avanguardia per progettare nuovi prodotti capaci di proteggere la tecnologia utilizzata quotidianamente e, naturalmente, le penne” ha detto il designer.

La collezione Meisterstück

Così, nella collezione Meisterstück (lo stesso nome di uno dei famosi strumenti di scrittura del marchio) ci sono cartelle in pelle, portalaptop, borse tote, modelli cross-body e portafogli in morbida pelle opaca con silhouette e proporzioni eleganti. Ogni borsa, ovviamente, è dotata di scomparti speciali dove è possibile custodire una penna. La funzionalità e la versatilità dei prodotti erano e sono, del resto, tra gli obiettivi principali di Tomasetta.

Dettagli

I prezzi di Meisterstück partono da 290 dollari per un portacarte fino a più di 2.000 dollari per un borsone, che il marchio considera il suo pezzo forte. La collezione sarà disponibile sul sito web di Montblanc (così come nelle sue boutique globali) a partire da oggi, giovedì 10 marzo 2022. (mv)

Leggi anche: