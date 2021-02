La startup Lederhaus: manifattura canadese + pelle italiana

Manifattura canadese + pelle italiana. Nascono da questo connubio gli accessori di Lederhaus, brand di Toronto che nasce a fine 2020 sulle ceneri di uno degli anni più devastanti per l’economia internazionale. I due fondatori, Raul Lince ed EJ Colin, hanno deciso di unire passione e abilità manuali per creare nuovi prodotti di pelletteria.

Pronti al lancio

A partire dal 22 febbraio 2021 Lederhaus è ufficialmente sul mercato. Raul Lince ed EJ Colin hanno lavorato nei mesi precedenti per creare una prima offerta di prodotti. Da qui sono nate le borse Trailblazer (699 dollari) e Pathfinder (799 dollari). Ma anche il carrycase The Adventurer (179 dollari) e il portafogli The Catalyst (79 dollari). Il passo successivo è consistito nello sviluppo dei canali social. “Con Lederhaus volevamo creare un marchio maschile che offrisse qualità di livello mondiale nella pelletteria con un design funzionale e senza tempo. Realizziamo tutti i nostri prodotti in Canada, supportando così non solo i dipendenti canadesi, ma anche l’economia nazionale” spiega Colin.

Manifattura canadese + pelle italiana

Ma i prodotti Lederhaus hanno un’altra caratteristica. Coniugano il grande orgoglio canadese con una materia prima di alta qualità. In altre parole, il brand ha selezionato per le sue collezioni pelle conciata al vegetale in Italia. “La differenza sta nell’aspetto superiore, nella sensazione e nella capacità di durare una vita – evidenziano i soci -. I nostri prodotti migliorano nel tempo. La pelle pieno fiore di alta qualità è realizzata per diventare più bella con l’invecchiamento e l’uso quotidiano. Questo crea un effetto patina. In media, i prodotti in pelle pieno fiore possono durare con cura fino a 20 o 30 anni”.

Immagine tratta da lederhaus.ca

