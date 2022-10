LV, i sei artisti coinvolti nella quarta edizione di Artycapucines

Per la quarta edizione di Artycapucines, Louis Vuitton ha ingaggiato sei artisti. Chi? Amelie Bertrand, Daniel Buren, Ugo Rondinone, Peter Marino, Park Seo-Bo e Kennedy Yanko. A loro la missione di reinventare l’iconica Capucines con il proprio stile. LV ha svelato la collezione Artycapucines 2022 a Paris+, la nuova fiera d’arte degli organizzatori di Art Basel.

La quarta edizione di Artycapucines

Amelie Bertrand

La combinazione di colori del corpo in pelle di vitello della borsa deriva dalla meticolosa tecnica di verniciatura a spruzzo a mano precedente l’applicazione delle linee decorative luminose.

Daniel Buren

Il progetto della borsa prevede metà simmetriche: ogni lato in una pelle Louis Vuitton Taurillon di colore diverso con un trattamento opaco.

Ugo Rondinone

Lo straordinario motivo arlecchino sulla borsa di Rondinone è frutto del ricamo a mano di circa 15.000 piccole perline sul corpo in pelle della borsa, un processo che richiede oltre 100 ore per ogni borsa.

Peter Marino

Il corpo della borsa è un preciso patchwork di strisce tagliate a mano di pregiata pelle di vitello, cui sono applicate 315 borchie. Il manico in pelle è intrecciato e assemblato a mano.

Park Seo-Bo

Per ricreare la trama dell’immagine è necessario prima il trattamento della pelle di vitello con un effetto “coup de pinceau” simile a una pennellata. Poi serve un’iniezione di gomma 3D basata su una scansione ad alta definizione del dipinto da applicare al cuoio. Per garantire che ogni borsa sia una riproduzione perfetta, la pelle viene poi rifinita a mano.

Kennedy Yanko

Prima ha stampato in 3D il corpo della borsa con effetti di ruggine e agenti atmosferici. Quindi gli artigiani hanno introdotto una patina speciale e delicati tocchi di pigmento dorato, sottolineando le increspature e le pieghe della pelle verniciata. La forma della borsa si estrae da una fascia di pelle verniciata, scansionata e stampata in 3D per creare uno stampo su cui applicare la pelle, lavorata e irrigidita. (mv)

Foto dai social

Leggi anche: