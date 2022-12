Manufacture Roannaise investe: 3 atelier e 900 assunti in 8 anni

È nata in Francia Manufacture Roannaise de Maroquinerie. Ed è nata con grandi progetti: investire in tre siti produttivi e 900 posti di lavoro entro 7-8 anni. Ma in attesa di costruire le nuove fabbriche, la produzione partirà nei primi mesi del 2023 tramite l’affitto di un capannone a Coteau. L’iniziativa imprenditoriale porta la firma del gruppo VSR, che possiede 4 aziende per un totale di oltre 400 dipendenti. L’investimento complessivo è stimato attorno a 25 milioni di euro.

Tre siti per 900 dipendenti

I marchi del lusso potranno presto contare su un nuovo partner produttivo francese. Franck Allilaire, imprenditore alla guida del gruppo VSR sta portando avanti un progetto industriale per la produzione di pelletteria. Nel luglio scorso ha costituito l’azienda Manufacture Roannaise de Maroquinerie. Entro 7-8 anni dovrebbero essere creati non meno di 900 posti di lavoro dislocati in tre stabilimenti. Come dettaglia Le Journal des Entreprises, il primo atelier sorgerà a Mably: un edificio di 3.000 mq che dovrebbe essere completato entro il 2025 e che ospiterà da 250 a 300 dipendenti. Il secondo nei pressi del comune di Roanne, mentre per il terzo si parla di Charlieu, ma la località non è definitiva. La produzione però verrà avviata il prossimo anno all’interno di un edificio preso in affitto a Cocteau. Il reclutamento del personale è già stato avviato.

Investimento da 25 milioni di euro

È stato il sindaco di Roanne, Yves Nicolin, a dare le informazioni. La Manufacture Roannaise de Maroquinerie si specializzerà nella produzione di pelletteria di alta gamma. L’investimento complessivo è stimato in circa 25 milioni di euro. L’obiettivo è quello di servire le griffe francesi del lusso. (mv)

Foto dal nostro archivio

