Valentino Roman Stud: 5 ore di lavorazione in 90 secondi di video

Mettiamola così: qua da scrivere c’è poco. Di conseguenza, altrettanto poco c’è da leggere. In altre parole: c’è soltanto da guardare, impegnando 9 secondi del proprio per perdersi in questo video. Lo ha condiviso Valentino, lanciandolo in primis sulla piattaforma Moda e Beauty del quotidiano La Repubblica. E racconta in 90 secondi le 5 ore di lavorazione per realizzare una borsa della linea Roman Stud.

5 ore di lavorazione in 90 secondi

Per confezionare la borsa che celebra i 10 anni della collezione Rockstud, vera gallina dalle uova d’oro per Valentino, ci vogliono 1,3 metri quadrati di pelle d’agnello e 28 “stud”. Cioè, i motivi decorativi che, come spiega Moda e Beauty, hanno “trasformato le borchie da simbolo di ribellione in incarnazione d’eleganza, e che stavolta si fondono con il bugnato, il motivo decorativo dei palazzi romani”. Poi, quel che serve, è la meravigliosa intelligenza artigianale di chi la Roman Stud la confeziona utilizzando 5 ore di lavorazione.

Mastery Tales

Ed ecco che si arriva al video che potete ammirare cliccando qui. Novanta secondi di fasi di lavorazione che si succedono con un ritmo quasi rituale. Il video è il secondo capitolo delle Valentino Garavani Mastery Tales. Il primo, condiviso sui social il 20 marzo scorso, racconta in una sorta di instant movie l’incredibile maestria necessaria per realizzare un paio di Crochet Sneakers, applicando alla calzatura sportiva la tecnica del macramè. Potete vederlo cliccando qui.

Leggi anche: