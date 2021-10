Harrods si apre al resale di sneaker: “Ormai anche questo è lusso”

Tempi che cambiano. I grandi magazzini Harrods (172 anni di età) presentano la sezione di resale di sneaker. Si trova all’interno del reparto maschile, ma piace molto alle donne. Il retailer Kurt Geiger, che gestisce l’offerta di scarpe sia per Harrods che per Selfridges, ha siglato una partnership con la piattaforma di rivendita The Edit LDN. Così all’inizio di ottobre è arrivato il primo shop-in-shop fisico. “Se gestisci un negozio di scarpe di lusso senza marchi come Nike e Yeezy sembra che tu non sappia cosa stai facendo – ha detto Helen David di Kurt Geiger –. Perché ora questo è lusso”.

Il resale di sneaker

La partnership tra The Edit LDN e Kurt Geiger, dicevamo, ha reso possibile lo shop-in-shop all’interno del reparto di calzature da uomo di Harrods. Qui ora sono in vendita rare sneaker di lusso di seconda mano come Yeezy, Jordan, Off-White e Supreme. I prodotti sono in vendita ai prezzi di mercato del second hand. The Edit LDN è stata fondata nel 2020 e questo è il suo primo spazio fisico. Considerata la crescita del mercato delle sneaker di lusso, scrive Footwear News, i dirigenti di Kurt Geiger erano determinati a trovare un modo per portare le sneaker di fascia alta all’interno di Harrods, destinazione globale per i beni di lusso.

L’inaugurazione

Lo spazio è stato aperto all’inizio di ottobre nell’area riservata alle scarpe da uomo. Ma per il momento circa la metà degli acquisti è stata fatta da donne. “Il pensiero che uomini e donne potesse indossare la stessa scarpa, dieci anni fa, sarebbe stato forse strano – sono le parole di David –. Oggi è del tutto normale che cinque persone, tre uomini e due donne, comprino tutte lo stesso modello di scarpa. E non farebbero una piega sul fatto che la scarpa abbia una taglia maschile”. (mv)

Leggi anche: