Shopping, quanto mi sei mancato: Londra torna in negozio

Shopping, quanto mi sei mancato! Nel Regno Unito, dove lunedì scorso (12 marzo 2021) i negozi di moda hanno potuto riaprire, molti cittadini si sono riversati in strada dopo un lungo lockdown. Si sono registrate code fuori da alcune prestigiose vetrine, tra le quali anche il nuovo store Hermès all’interno di Harrods. Intanto, Kurt Geiger e Anya Hindmarch colgono l’occasione per investire sul retail fisico.

Shopping, quanto mi sei mancato

Gli ultimi dati di Springboard Retail rivelano che, lunedì, l’affluenza nelle “destinazioni di vendita al dettaglio” nel Regno Unito è aumentata del 155,2% rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. Londra è stata travolta da un’ondata di acquirenti, con un aumento del 660% rispetto allo scorso anno. Gli entusiasmi si raffreddano, però, osservando il confronto (pubblicato da Realtimes su dati Springboard) tra lunedì 12 aprile 2021 e lunedì 15 aprile 2019, prima di Covid. Il dato è in calo del 26,7% prendendo come riferimento tutte le shopping street britanniche. Decremento del 16,5% per i centri commerciali.

In fila prima dell’alba

Fashion United scrive che lunedì scorso i negozianti hanno visto fuori dagli store code simili a quelle del periodo dei saldi. L’Evening Standard ha sottolineato che, nel West End, i consumatori si sono messi in fila prima dell’alba per essere i primi ad accedere a negozi di beni “non essenziali”. Tra le mete più ambite i grandi magazzini Harrods di Londra, chiusi da prima di Natale 2020. Un piccolo assalto di cui hanno beneficiato un po’ tutte le griffe, ma in particolare Louis Vuitton, Chanel ed Hermès.

Rinascita del retail?

La revenge spending inglese rassicura il retail britannico al punto che c’è chi è tornato ad investirci. Per esempio, Anya Hindmarch che aprirà un Village di 5 negozi a Londra come parte della nuova strategia di vendita al dettaglio. Ogni vetrina avrà la sua identità. Kurt Geiger ha riaperto tutti i suoi 131 negozi del Regno Unito, inclusi 9 nuovi store. (mv)

