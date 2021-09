Da New York a Milano, cosa vedremo alle fashion week di settembre

Le sfilate sono l’opportunità per tirar fuori il meglio degli artigiani italiani, valorizzarli e mostrare alle nuove generazioni il fascino di poter realizzare creazioni uniche. È il concetto espresso da Domenico Dolce e Stefano Gabbana alla vigilia della giostra delle fashion week di settembre. Si vedrà il ritorno (finalmente) delle passerella in presenza a New York, Londra, Milano e Parigi, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Le kermesse sono tutte dedicate alla donna in vista della prossima estate.

Fashion week di settembre

Fisiche e digitali; femminili e maschili. La pandemia ha rivoluzionato le sfilate, le ha portate sul web, rendendole accessibili a tutti, e ha spinto le griffe a mescolare le proposte uomo a quelle donna. Dolce & Gabbana ha già affrontato l’emozione del ritorno in passerella con la sfilata di Venezia (condizionata dal meteo, come si vede in foto). “Creare e realizzare le collezioni di alta moda e sartoria e gioielleria ci ha permesso di scoprire o riscoprire saperi artigianali locali e italiani più in generale” hanno detto i due stilisti-imprenditori a Il Sole 24 Ore. Da D&G enfatizzano come per le passerelle siano nati pezzi unici e irripetibili. La sfilata offre visibilità agli artigiani e aiuta a far capire ai giovani il fascino delle abilità manuali.

Le favolose quattro

Un antipasto delle favolose quattro settimane della moda è Berlin Fashion Week (6 – 12 settembre). La prima senza il supporto dei saloni di moda come Premium e altri, che si sono trasferiti a Francoforte. Dopo due edizioni quasi totalmente digitali, da martedì 7 a domenica 12 settembre a New York torneranno le sfilate in presenza. In programma 91 eventi ma soprattutto un calendario tornato ai livelli di sempre dopo qualche edizione sotto tono per mancanza dei big brand statunitensi. Dopo tre stagioni digitali, dal 17 al 21 settembre si svolgerà London Fashion Week con una edizione in modalità ibrida. BFC-British Fashion Council ha in programma oltre 100 designer. Toccherà poi a Milano dal 21 al 27 settembre con 42 sfilate dal vivo, oltre a numerose presentazioni ed eventi. Roberto Cavalli, Moncler e Hugo Boss i graditi ritorni. Chiusura, come di consueto, affidata a Parigi da lunedì 27 settembre a martedì 5 ottobre, con 92 maison in calendario. Ci saranno molti dei grandi marchi francesi e gran finale dedicato al compianto Albert Elbaz. (mv)

