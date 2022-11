Jonathan Cohen x Evolved by Nature veste in pelle Lupita Nyong’o

Dalla pelle naturale al red carpet di Wakanda Forever. La collaborazione tra il designer americano Jonathan Cohen e la società di biotecnologia Evolved By Nature ha dato vita a una collezione di abiti in pelle che pone innovazione e sostenibilità al primo posto. Ma non è finita qui: uno dei leather dress dello stilista newyorkese ha vestito la star di Hollywood Lupita Nyong’o in occasione della première dell’ultimo film della saga Black Panther a Città del Messico. Un vestito sostenibile e molto speciale.

Leather dress sostenibile

L’abito in pelle indossato dall’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o fa parte della capsule collection di Jonathan Cohen, dicevamo. Qui trovano impiego le finiture “Activated Silk L1 Biofinishing System” ideate da Evolved By Nature. “È un nuovissimo sistema di biofinitura – spiegano dalla società con sede a Boston -, una soluzione ad alte prestazioni che verrà lanciata nel gennaio del 2023”. La tecnologia “Activated Silk” consente di ricavare dalla seta proteine in grado di assolvere diversi compiti, inclusa la realizzazione di finiture sostenibili per la pelle.

La biofinitura della pelle

In questo caso la pelle è in collaborazione con l’azienda italiana Cyclica di Stra (Venezia). Il sistema di biofinitura Activated Silk L1 è al 70-75% a base biologica, privo di PFAS e offre prestazioni CFR superiori. L’obiettivo futuro di Evolved By Nature è quello di “migrare verso un prodotto finale con una tecnologia di finitura completamente priva di plastica per la pelle naturale”. (mvg)

A sinistra, Nyong’o alla premiere messicana del film (foto courtesy di Evolved by Nature); a destra la locandina (dal web)

