La Fashion Week a Spazio Lineapelle con Cristiano Burani – VIDEO

Il bis di Questione di Pelle con la presentazione di Cristiano Burani. Il ritorno a Spazio Lineapelle, a pochi giorni dal primo evento (quello di Mario Dice, mercoledì 23 febbraio), di uno show inserito nel calendario della Fashion Week di Milano, in chiusura oggi. In altre parole: pelle assoluta protagonista sabato 26 febbraio a Palazzo Gorani, come vi raccontiamo e potete scoprire in questo articolo.

A Spazio Lineapelle con Cristiano Burani

Se Mario Dice, come potete vedere cliccando qui, il 23 febbraio ha trasformato Piazza Gorani in una passerella a cielo aperto, sabato 26 Cristiano Burani ha stravolto, a sua volta, i codici della moda. Lo ha fatto proiettando il fashion movie che potete ammirare qui sotto utilizzando come fondale la facciata di un palazzo della piazza. E mettendo in mostra i capi dell’ultima collezione all’interno di Spazio Lineapelle (nella foto).

Un linguaggio innovativo

“Per la prossima stagione FW23 – spiega Burani – abbiamo deciso di parlare della nostra estetica e di pelle in un linguaggio innovativo”. Come? “Dando vita a un fashion movie che parla di italianità, colore, ricerca, buon gusto, sperimentazione e fruibilità. Credo che non esista un altro materiale così duttile, sostenibile ed evergreen come la vera pelle, in cui anche gli scarti di lavorazione possono diventare elementi decorativi”.

