Milano Fashion Week: Fendi, Cucinelli, Ferretti e l’effetto cocoon

La Milano Fashion Week apre il sipario su un’eleganza tutta italiana. La kermesse entra nel vivo e le collezioni presentate nel primo vero giorno di fashion show (ieri, mercoledì 24 febbraio 2021) rappresentano una celebrazione del made in Italy. Materiali preziosi abbinati e scelti con cura, una femminilità che strizza l’occhio alla comodità e alla praticità sportiva. Qualcuno lo ha chiamato “effetto cocoon“. In altre parole: si esprime il bisogno di essere coccolati, di sentirsi al sicuro e (visto che si presenta l’invernale) al caldo. Inevitabile, quindi, il ricorso a pelle, shearling, pelliccia, cashmere. La naturalezza dei materiali – proposti in colori soft avvolgenti e rassicuranti – contribuisce a una classicità moderna: Uno stile timeless per una moda che non vuol essere più usa e getta.

Effetto cocoon

Fendi

La MFW rappresenta il vero battesimo per Kim Jones alla guida creativa della Donna di Fendi. Non ha deluso le aspettative. La sfilata in versione digitale è stata una celebrazione dello charme e savoir-faire italiani. Non a caso lo stilista ha rivisitato capi d’archivio della maison romana, come la giacca in shearling con interni in visone. Dalle preziose giacche in pelliccia bordate in pelle (anche esotica) agli alti stivali color cammello, neri o verde militare. Dai montoni ai trench legati in vita e gilet lunghi da indossare con guanti di pelle. Pellami morbidi anche per shorts a vita alta, gonne, tute e pantaloni. Tra gli accessori: handbag dal formato extra large, maxi clutch in pelle e zainetti in pelliccia. Alla tote bag Fendi Way e alla tracolla Fendi Touch si affiancano grandi classici come la Peekaboo e la shopper Sunshine oltre all’iconica Baguette rivisitata.

Brunello Cucinelli

Un altro debutto è stato quello di Brunello Cucinelli, per la prima volta nel calendario di Milano Moda Donna. Con un video dalla sede umbra di Solomeo, il brand ha presentato la collezione Knitted Season, dove la maglieria è l’elemento chiave dell’intera collezione. Comfort, raffinatezza e morbidezza si sposano a nuovi modelli indoor direttamente ispirati ai classici outdoor invernali. In collezione spiccano giacche, gilet o leggerissimi chiodi in camoscio, insieme a combat boots in suede grigio chiaro e scarponcini da montagna.

Alberta Ferretti

Capi avvolgenti, volumi over, stile rilassato. La collezione di Alberta Ferretti si fonda sulla necessità della rassicurazione. Il total black o il grigio fumo si uniscono a toni terra (ocra, marrone, beige) e a tocchi di verde petrolio e oliva, ma non dimenticano sfumature notturne scintillanti, illuminate dalle paillettes. La pelle la troviamo in trench, gonne, pantaloni a vita alta e gamba più larga. Molti i cappotti di montone insieme a una parata di trench strutturati con spalle decise. Belle le tute da lavoro in camoscio.

Leggi anche: