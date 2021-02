Da domani la Milano Fashion Week: ecco il calendario online

Tutto pronto per la Milano Fashion Week che torna in versione digitale. Mentre (domani) si concludono le sfilate di Londra (iniziate venerdì 19 febbraio) parte la kermesse milanese. Da domani (martedì 23 febbraio 2021) fino al 1° marzo le griffe presenteranno le loro collezioni Donna Autunno-Inverno 2021-2022, attraverso un ricco calendario di 140 appuntamenti. In altre parole: 68 sfilate, 65 presentazioni (anche su appuntamento) e 7 eventi speciali. Sono attesi grandi nomi: Prada, Fendi, Etro, Giorgio Armani. E esordiscono alcune new entry, come Brunello Cucinelli e Alessandro dell’Acqua x Elena Mirò. Questa edizione si aprirà con un video-omaggio a Beppe Modenese, presidente onorario di Camera Nazionale della Moda Italiana, scomparso il 21 novembre scorso. E si concluderà con gli show di Valentino e Dolce & Gabbana.

Dove vedere la Milano Fashion Week

Anche per questa edizione, l’evento si potrà seguire sulla piattaforma di CNMI (Camera Nazionale della Moda Italiana), cliccando qui. Saranno trasmesse le sfilate e le presentazioni dei brand, oltre a una serie di stanze tematiche, dedicate a vari progetti. Sarà inoltre possibile visualizzare i contenuti della Fashion Week su Youtube grazie al video channel partner Fashion Channel.

Inclusione e sostenibilità

Inclusione, diversità, formazione, sostenibilità, digitalizzazione e sostegno ai giovani talenti. Saranno questi i temi centrali attorno ai quali si svilupperà la kermesse realizzata da CNMI in collaborazione con Confartigianato Imprese e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia.

Nuovi talenti

Il sostegno dei talenti emergenti da parte di CNMI si rinnova attraverso alcune iniziative, tra cui la collaborazione con La Rinascente che allestirà un pop-up store per offrire un supporto reale e commerciale, oltre che mediatico, ad alcuni dei nomi più promettenti del made in Italy. Nell’ordine: Marco Rambaldi, Fantabody, Vitelli, Gentile Catone, Themoirè, Drome, Simona Marziali – Mrz, Melampo, Sara Battaglia, Giannico e Greta Boldini.

Il calendario

Mercoledì 24 febbraio

11:00 Missoni

13:00 Alberta Ferretti

14:00 Fendi

16:00 Brunello Cucinelli

Giovedì 25 febbraio

10:00 Max Mara

11:00 Blumarine

14:00 Prada

15:00 Moschino

16: Emporio Armani

Venerdì 26 febbraio

09:30/13:30/18:30 Marni

12:00 Antonio Marras

13:00 Vivetta

14:00 Etro

15:00 Tod’s

17:00 Francesca Liberatore

Sabato 27 febbraio

10:00 Sportmax

12:00/13:00 Giorgio Armani

13:00 Ermanno Scervino

14:00 Salvatore Ferragamo

15:00 Philosophy di Lorenzo Serafini

Domenica 28 febbraio

10:30 MM6 Maison Margiela

11:00 Dsquared2

12:00 Drome

15:00 Emilio Pucci

18:00 Elisabetta Franchi

19:00 Philipp Plein

Lunedì 1 marzo

12:00 MSGM

14:00 Valentino

16:00 Dolce & Gabbana.

