Per Hermès l’uomo del 2022 e la pelle sono leggeri come l’aria

Senza pensieri. Leggeri come l’aria. C’è voglia di relax e spensieratezza nei nuovi look presentati da Hermès. La tradizione incontra l’hi-tech nella collezione maschile per la Primavera-Estate 2022 presentata durante la Paris Fashion Week. Le tecniche contemporanee portano i materiali a un upgrade di leggerezza. L’heritage artigianale della maison incontra ed enfatizza l’approccio innovativo. I colori variano in un armonioso gioco di contrasti.

Leggeri come l’aria

Doppio gioco

Il titolo della collezione è “Doppio Gioco” e si apre alle interpretazioni più varie. “Double” come “double-face”. Infatti, gran parte dei capispalla è reversibile, raddoppiandone il valore e le occasioni di utilizzo. Non solo: sono doppi anche perché realizzati con materiali accoppiati. Per esempio: parka reversibili, una giacca sartoriale con un gilet interno e un giubbotto verde chiaro in morbido coccodrillo. L’idea di eleganza è flessibile e ibrida.

La pelle

La pelle è distintiva, come sempre per Hermès. Dai bermuda in pelle di agnello rosa cipria alle borse in tela e pelle. È morbida pelle per i socked boots. E ritorna per gli stivaletti in abbinamento al canvas e, infine, nei sandali in vitello. I materiali si mescolano e sovrappongono. Le tecniche di lavorazione si combinano per ottenere effetti inediti, come il dégradé e il dévoré. Obiettivo (raggiunto): coniugare l’heritage di Hermès con l’innovazione.

