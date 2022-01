SCARPA userà così i 12 milioni di euro finanziati da Unicredit

Nuovi pannelli fotovoltaici, nuovi macchinari e innovazione sui materiali. Così SCARPA intende investire i 12 milioni di euro del piano di crescita finanziato da Unicredit con intervento di garanzia parziale di SACE. L’azienda veneta, colosso nella produzione di calzature outdoor, crescerà sul fronte della sostenibilità cercando, soprattutto, di contenere ancora di più le proprie emissioni.

12 milioni di euro

“È l’operazione più grande, in termini di importo, mai realizzata dall’azienda” spiega il presidente Sandro Parisotto al Corriere della Sera. Il calzaturificio di Asolo (Treviso) rinnoverà e amplierà l’impianto fotovoltaico, acquisterà macchinari più efficienti, aggiornandone l’operatività in ottica Industria 4.0. E lavorerà su materiali riciclabili e biodegradabili, nel solco, per esempio, di un percorso che, di recente, l’ha portata a sviluppare un modello outdoor in collaborazione con la conceria toscana Sciarada.

I benefici

L’impianto fotovoltaico migliorerà le performance di quello attuale, che già evita l’emissione di 320 tonnellate di CO 2 . “Sostenibilità e innovazione fanno parte del DNA dell’azienda — conclude Parisotto – ed è importante che questo venga recepito da tutti i soggetti della filiera”.

