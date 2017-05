SCOPRI

COVER STORY | POTREBBE ANDARE MEGLIO

Rumore di fondo

L’alto di gamma continua a macinare numeri superlativi. Eppure gli addetti ai lavori predicano prudenza. Ci sono incognite, come gli equilibri geopolitici, che zavorrano un settore altrimenti vivace.

Sereno variabile

Un settore in crisi, dicevano. Un segmento di mercato che non cresce più, se non in maniera molto lenta. Il primo trimestre 2017 dice invece che l’alto di gamma corre, se vuole. E che a fermarlo possono essere solo fattori esterni.

GLI ALTRI SERVIZI

Connessi alla crescita

La pelle italiana battezza l’esordio di Versilia Yachting Rendez-Vous e presenta la sua eccellenza all’interno di un salotto dove, anche in modo virtuale, “accadrà di tutto…”. Perché anche gli interni degli yacht sono fashion. Il taglio si fa (anche) in Serbia. Per esempio, Pasubio…

Tunisi, Italia

Oltre 750 le aziende tricolori che hanno delocalizzato in Tunisia, più di 80 quelle specializzate in “cuoio e calzature”. Tanti i vantaggi, non solo fiscali. Ma servono progetti a medio/lungo termine. Import anarchico, contrabbando, export illegale (di grezzo).

L’inverno dello stivale

Poca estrosità per la prossima stagione fredda. A NY e dintorni i buyer puntano su stivaleria e combat boots. La borsa piace (ancora) mini. Le vendite, però, calano.

Giovani, creativi, di successo

La pelle premia il progetto di due coppie di imprenditori di nuova generazione. I romagnoli di Estemporanea conquistano il mondo con le borse. Le ragazze di Resalio dagli accessori puntano al total look.

Pelle trasparente, pro e contro

I danesi di ecco, con Apparition, la rilanciano. Due stiliste di nuova generazione, sull’argomento, dicono la loro. Azzurra Gronchi: “Sarebbe il sogno di tutti i designer”. Marianna Rosati: “Divertente, ma non mi convince”. L’umidità, iun problema.

La resistenza della pelle italiana

Un anno complicato, una congiuntura orientata alla debolezza, un export che non cede posizioni. Il 2016 della pelle italiana si chiude sui mercati internazionali con volumi stabili e valore “lievemente cedente”. Aria buona dagli USA.

La prima volta

L’industria mondiale del cromo si incontra in Kazakistan e invita UNIC al suo members’ meeting. Un esordio importante, per avere voce in un settore dominato dalla metallurgia, ma determinante per la concia delle pelli.

CLeAR vicino al goal

Il tavolo promosso da UNIC incontra a Milano gli attori nazionali e internazionali della moda. In arrivo il documento che fa chiarezza sulle analisi chimiche e sui relativi risultati.

Per il Contratto che verrà

Trasparenza, provenienza, franchigie. L’Associazione Internazionale dei Conciatori pubblica il vademecum per mettere su carta quelle parti di accordo per le quali oggi mancano riferimenti. Appunti per una riforma nel mirino.

Euro e dollaro: la parità è più lontana

Niente da fare. Almeno per ora. A inizio anno la parità valutaria tra euro e dollaro pareva una prospettiva molto verosimile. “Entro dicembre ci arriveremo”, azzardavano gli analisti. Invece il trend ha subìto un parziale cambio di inerzia.

Il caso della settimana – Il lusso e gli agglomerati

Ipse dixit – La fabbrica? È l’espressione della speranza

Pop Up – MET Gala in leather: in o out?

Yesterday is Here – Tratto da LaConceria del 5 maggio 1895

Punto di domanda – Senza fine?

Carne Fraca – Il calo è arrivato

Tra le righe – Acquisizioni, accuse, sostenibilità: JBS ancora sotto i riflettori

Ricerca e dintorni – PEFCR, fase pilota in chiusura a novembre – in collaborazione con Lineapelle | Ambiente e Sostenibilità

Raid To 4.0 – La Stazione Sperimentale raccoglie le proposte di innovazione

Confindustria Fermo – Sara Santori nuovo presidente degli Accessoristi

Agenda Fieristica – Il calendario degli eventi fieristici di maggio, giugno e luglio 2017