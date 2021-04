Bisogna mettersi in lista per gli zoccoli Hermès da 990 dollari

Un modello di clog ambito come una Birkin. Per gli zoccoli Hermès da 990 dollari c’è la lista di attesa. Cosa hanno di speciale? Sono in pelle (dentro e fuori) e made in Italy: sono un vero prodotto di moda. Che dimostra, tra l’altro, ancora una volta la tendenza prevalente dei consumatori di preferire scarpe comode. Ma lo zoccolo della griffe francese è una calzatura glamour e chic? Il dibattito è aperto, mentre il clog sembra essere diventato la it-shoe del momento.

Gli zoccoli Hermès

Hermès ha lanciato la sua versione del clog nell’ottobre 2020 a Parigi, durante la sua sfilata primavera ’21. A vederlo da fuori, il modello è simile al tradizionale in legno e tomaia in pelle fissata con i chiodi. La griffe francese lo ha realizzato con pelle di vitello lucida all’esterno, pelle di capra all’interno, suola in legno naturale e hardware in palladio. È realizzato in Italia e perfezionato dal maestro di calzature del marchio, Pierre Hardy. Una portavoce di Hermès informa Footwear News che non c’è una lista d’attesa formale, ma ha confermato che ci sono molti fan in attesa, visto che gli zoccoli sono andati sold out nelle ultime settimane.

Tutta l’offerta

Il modello di Hermès è il simbolo di una tendenza moda che sembra scoppiata. Gucci, Louis Vuitton e Celine offrono clog, così come altri brand di tutti i segmenti. Da sempre lo zoccolo è elemento di divisione. C’è chi lo adora e chi lo considera brutto e scomodo, come Christian Louboutin che, come riporta il Financial Times, una volta ha dichiarato: “Odio il concetto di zoccolo! È falso, è brutto e non è nemmeno comodo”. Carola Long, vice fashion editor del FT, ne fa una questione di tempo: “Se il 2020 ci ha insegnato qualcosa, è che la vita è troppo breve per i lacci delle scarpe”. (mv)

Foto da Footwear News

