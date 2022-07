I sandali greci, i giovani da attrarre, alcune storie di concia

A sorpresa, ma in pieno clima estivo, nelle top news della settimana irrompono i sandali. Ma non quelli delle griffe. Bensì certi particolari modelli realizzati in modo artigianale in Grecia e che piacciano molto, moltissimo alle star di mezzo mondo. Secondo tema, rovente, di questi ultimi giorni di luglio: i giovani e il modo di attirarli nelle aziende della filiera moda. Poi, spazio ad alcune storie di concia. E, infine, prima di andare tutti in vacanza, Lineapelle che spiega con maggior dettaglio la sua edizione numero 100, come potete leggere qui.

I sandali greci

Li produce ad Atene Georgios Melissinos, terza generazione di una famiglia di artigiani e artisti che ha stregato con i suoi sandali i Vip di tutto il mondo. Una storia virtuosa di resistenza del “fatto a mano” che va letta, perché regala spunti di positività che, in un periodo come questo, possono solo fare bene.

I giovani da attrarre

Il dibattito è caldissimo e le voci che ne parlano si rincorrono. Sul tema del perché è difficile attrarre (in massa) i giovani ai lavori della moda (e su come riuscirci) questa settimana sono intervenuti il fondatore di Geox, Mario Moretti Polegato, e l’ex CEO di Ferragamo, Micaela Le Divelec Lemmi. A distanza e con i fatti, sono arrivate le risposte di Santoni ed Hermès. Il primo punta a 100 assunzioni. Il secondo ne ha fatte 800 nel primo semestre.

Alcune storie di concia

La prima è un anniversario, la seconda una storia edificante e significativa. Nell’ordine: Gruppo Vecchia Toscana ha compiuto 65 anni di attività. Invece, nelle Marche, dal testamento di Romano Giordani, fondatore di Conceria Tirrena, è emersa una donazione molto importante.

