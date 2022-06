La durabilità e la neutralità, Green Week, il Salone e Lineapelle

Settimana di grandi argomentazioni green, quella della quale facciamo il riassunto in questo spazio, riprendendo le news più lette sul nostro sito. Settimana in cui, sotto la lente della sostenibilità (parola divenuta quanto mai generica) c’è stata spesso la pelle per una serie di sue evidenti virtù e qualità. La durabilità, per esempio, chiamando in causa l’ultimo progetto di Bottega Veneta. Oppure, la carbon neutrality raggiunta dal Gruppo Mastrotto e i sette giorni di visite in azienda e approfondimenti tematici della Green Week. Tanto da dire, tanto da (ri)sottolineare.

La pelle e la durabilità

Bottega Veneta punta forte sulle Bottega Series. Cioè: borse realizzate prendendo ispirazione dagli intramontabili modelli in pelle delle collezioni passate. Obiettivo: valorizzare la durabilità del prodotto. Utilizzando la pelle, l’equazione si risolve in fretta.

La carbon neutral del Gruppo Mastrotto

Tutte le pelli del servizio Express di Gruppo Mastrotto hanno azzerato le emissioni dirette e indirette. Ecco come. Intanto, a Pisa, Industria Conciaria Masoni vince il primo Premio Sostenibilità di UIP (Unione Industriale Pisana).

La Green Week

Una settimana di Festival della Green Economy, tra visite in azienda di studenti universitari e, poi, panel di analisi e approfondimento. Con la conceria italiana in primissima fila anche in questa edizione. L’evento si conclude domani e lunedì vi racconteremo com’è andata. Quindi, per ora, restiamo nel perimetro di quel che prevedeva il programma.

Il Salone del Mobile e Lineapelle

Milano è tornata a riaccendersi con il Salone del Mobile (a Fieramilano Rho) e gli oltre 800 eventi del Fuorisalone, alias la Design Week. Uno di questi ha visto protagonista Lineapelle insieme a Hyundai Transys. Focus: un visionario (ma non troppo) progetto basato sul concetto di mobilità rigenerativa.

