I corridoi verdi, la borsa in pelle di DiCaprio, Zegna e Ferrari

Una settimana che vede, inevitabilmente, ancora in primo piano la pandemia. Ma, in questo caso, Covid è sotto i riflettori perché fiere, saloni e sfilate italiane hanno avuto dal Governo un importante assist. In altre parole, l’apertura dei corridoi verdi per i vaccini non approvati da EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) che permettono agli imminenti eventi della filiera della moda di svolgersi in presenza in migliori condizioni di potenziale affluenza. Poi, si è parlato del film più virale degli ultimi mesi, Don’t Look Up, e di come la pelle sia una compagna fedele del protagonista. Infine, due brand di riferimento del lusso italiano hanno pubblicato i loro bilanci, regalando sorprese. Non tutte positive, a dir la verità, ma non dal punto di vista finanziario.

I corridoi verdi

Il russo Sputnik e il cinese Sinovac, il cubano Soberana e l’indiano Covaxin. Sembrano personaggi di un romanzo dispotico e, a ben vedere, la realtà che viviamo da due anni è, purtroppo, tale. Invece, sappiamo che sono i vaccini non approvati da EMA per i quali il Governo ha approvato i cosiddetti corridoi verdi. Morale: chi li ha ricevuti può circolare in Italia e accedere ai servizi come se avesse il Green pass rafforzato. Fiere (a partire da Lineapelle, 22/24 febbraio 2022, per arrivare a tutte le altre di filiera) alle sfilate milanesi dedicate alla moda femminile, ringraziano.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/fiere/il-governo-approva-l-ingresso-per-i-buyer-non-vaccinati-ema/

https://www.laconceria.it/fiere/fashion-week-e-fiere-esultano/

La borsa in pelle di DiCaprio

“Avete visto il film Don’t Look Up? E avete notato la borsa in pelle sempre al fianco dell’astronomo Randall Mindy, interpretato da Leonardo DiCaprio? Proprio come LaConceria, possiamo concludere solo una cosa: chi sta cercando di salvare il mondo usa una borsa di pelle”. Così scrivono sui loro canali social i chimici olandesi di Smit & Zoon (che ringraziamo per aver raccolto la nostra piccola provocazione). Per tutto il resto, compreso scoprire chi ha conciato in Italia la pelle di questa borsa, vi rimandiamo alla nostra news.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/conceria/la-borsa-in-pelle-italiana-che-dicaprio-sfoggia-in-dont-look-up/

Zegna e Ferrari

Zegna, maison da poco quotata a Wall Street, ha fatto notizia per due motivi. Uno molto positivo: il bilancio 2021. Uno che fa parecchio storcere il naso: l’abbandono della pelliccia. Ferrari, invece, non solo ha pubblicato dati finanziari, relativi all’anno scorso, ben più che scintillanti. La casa di Maranello ha varato un piano di superbonus per i suoi dipendenti piuttosto significativo (diciamo così…).

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/lusso/zegna-fa-27-bene-ma-abbandona-le-pellicce-non-benissimo/

https://www.laconceria.it/automotive/superferrari-superfatturato-e-superbonus-ai-dipendenti/

Leggi anche: