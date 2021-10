La rivoluzione di Homer, il contratto fantasma, lo stress asiatico

Chi se lo sarebbe mai immaginato di scrivere (e riscrivere) dei Simpson tirando le somme delle sfilate di Parigi dedicate alla moda femminile. Eppure, è successo. Così come, nessuno avrebbe potuto prevedere lo spuntare di un fantomatico contratto di lavoro ombra nel settore conciario. Eppure, è successo. Parte da qui il nostro riassunto link per link, dell’ultima settimana della cronaca di filiera.

La rivoluzione di Homer

Demna Gvasalia l’ha fatta grossa. Nel miglior modo possibile. ll creativo di Balenciaga, durante la Paris Fashion Week, ha organizzato una sfilata che ha letteralmente ribaltato il fashion system: i suoi codici e le sue logiche. Una vera rivoluzione che, speriamo, possa avere davvero seguito e che ha avuto come protagonista proprio lui: Homer Simpson.

Per rivedere il corto di Balenciaga feat. The Simpson (e non solo) clicca qui:

https://www.laconceria.it/moda/fashion-system-0-balenciaga-3-guardate-cosha-fatto-a-parigi/

Il contratto fantasma

Un CCNL comparso dal nulla. A siglarlo sono un’associazione datoriale di recente fondazione che non fa riferimenti alla galassia confindustriale e un sindacato autonomo che non risulta attivo nel settore conciario. Qualcosa di molto, molto rischioso. Il perché lo spiegano nel link qui sotto UNIC – Concerie Italiane e i sindacati che lo scorso gennaio hanno firmato il vero CCNL conciario.

https://www.laconceria.it/conceria/unic-e-i-sindacati-il-ccnl-comparso-dal-nulla-e-rischioso/

Lo stress asiatico

Covid e emergenza energetica. Tra Cina e Vietnam si è alzato un polverone fittissimo. uno stress, per l’appunto, che generando nuove, violente, imprevedibili conseguenze negli equilibri manifatturieri dei due colossi asiatici.

Leggi qui gli approfondimenti:

https://www.laconceria.it/calzatura/covid-e-stress-energetico-e-battaglia-tra-vietnam-e-cina/

Giovani, venite a noi

L’urgenza della formazione per la filiera italiana della moda. Mancano giovani. E manca, dicono tutte le voci che abbiamo interpellato, una dinamica smart e attualizzata per rendere più attraenti le professioni della moda. Non quelle “stilistiche”, ma quelle sulle quali si basa la produzione. Per esempio: quella dell’orlatrice, che resta una figura costantemente sull’orlo dell’estinzione. E poi, c’è Hermès che ci spiega come la fa lui, in Francia, la formazione…

Leggi qui gli approfondimenti:

https://www.laconceria.it/formazione/marzotto-e-sciutto-limperativo-assoluto-e-attrarre-i-giovani/

https://www.laconceria.it/formazione/allarme-ricambio-generazionale-mancano-le-orlatrici-e-i-giovani/

https://www.laconceria.it/lusso/e-cosi-che-hermes-arruola-e-forma-i-suoi-nuovi-artigiani/



