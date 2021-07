L’emozione di tornare in presenza: Pitti riaccende le fiere

Dici Pitti e spunta un sorriso sulle labbra di espositori e visitatori. L’emozione di tornare in presenza è la vera protagonista di Pitti Uomo e Pitti Bimbo che hanno preso il via oggi (30 giugno 2021) alla Fortezza da Basso di Firenze. La manifestazione chiuderà i battenti venerdì 2 luglio. Circa 400 i brand presenti a Pitti Uomo, di cui oltre 100 provenienti dall’estero. Pitti Bimbo, invece, vede la presenza di 113 marchi, di cui 68 stranieri.

L’emozione di tornare in presenza

Per Massimo Cabbia (a sinistra nella foto) la presenza a Pitti del suo brand di borse (Manikomio Dsgn) a poco più di un anno dalla fondazione, “è un’emozione unica. Avevo chiuso la mia precedente esperienza lavorativa a Pitti e ora ritorno qui col mio progetto, in un momento sicuramente difficile, nel quale però ho messo le basi per la mia nuova avventura. Essere qui è davvero bello”. Per l’occasione il marchio ha presentato la sua borsa in una versione in coccodrillo da 10.500 euro e in due declinazioni in pitone.

L’entusiasmo di esserci

“Era importante essere a Pitti. Siamo contenti e vediamo entusiasmo nel poter tornare a incontrare di persona i buyer” ha affermato Salina Ferretti, CEO del calzaturificio FALC, che ha esposto a Pitti i i suoi marchi da uomo e bambino. “Anche i nostri clienti hanno apprezzato il salone e la nostra presenza. Come si fa a non venire in Italia, a Firenze, per vedere la moda?” conclude la vicepresidente di Assocalzaturifici (associazione aderente a Confindustria Moda).

Voglia di normalità

“C’è voglia di normalità, di contatto fisico. La stessa che hanno i buyer” afferma Giampietro Melchiorri (a destra nella foto, insieme alla nipote Federica) a Pitti con il brand Alexander Hotto. “In queste prime ore abbiamo osservato una ampiamente prevista riduzione del numero dei visitatori, ma più qualità” prosegue Melchiorri, Secondo l’imprenditore marchigiano Pitti arriva in un momento particolare. In altre parole, nei prossimi giorni partiranno i saldi. Proprio per questo motivo, risulta importante scandire con attenzione i tempi di produzione e progettazione delle nuove collezioni, per dare inizio in modo ottimale alla campagna vendita. (mv)

