Micam, Mipel, TheOne, istruzioni per l’uso: domenica si inizia

Da dopodomani (domenica 13 marzo) a martedì 15, i padiglioni di Fieramilano Rho tornano ad animarsi. Lo faranno accogliendo gli espositori di Micam, Mipel e TheOneMilano. Accomunate dall’hashtag #bettertogether le fiere dell’accessorio e dell’haute-à-porter femminile apriranno i loro stand nel contesto di una situazione internazionale a dir poco complessa e preoccupante. Una situazione sulla quale pesano incertezze enormi e la consapevolezza che, per tutti i settori coinvolti (calzatura, pelletteria, abbigliamento, pellicceria), la ripartenza del 2021 potrebbe subire una brusca frenata in questo 2022. In attesa, quindi, di valutare quanto sta accadendo direttamente in fiera con i loro espositori, ecco le istruzioni per l’uso di Micam, Mipel e TheOneMilano.

Istruzioni per l’uso

Micam taglia il nastro dell’edizione numero 93. E tutto quello che propone a visitatori ed espositori lo trovate a questo link:

Per Mipel, invece, si tratta del 121esimo ritorno in fiera. Al link qui sotto trovate tutto quello che serve sapere per muoversi al suo interno da domenica 13 a martedì 15 marzo.

Per TheOneMilano, invece, l’edizione è la numero 11. A questo link vi raccontiamo in che modo ha deciso di valorizzare non solo le collezioni dei suoi espositori, ma anche il saper fare artigianale italiano.

