Mipel Lab 2.0: torna a Lineapelle l’hub del sourcing pellettiero

Mipel Lab 2.0. Dal 22 al 24 febbraio Lineapelle ospiterà la seconda edizione del concept espositivo di Assopellettieri dedicato alla promozione del sourcing pellettiero italiano d’eccellenza. Saranno presenti 16 aziende, “quelle che hanno superato la rigida selezione” ci spiega in questa intervista il presidente di Assopellettieri, Franco Gabbrielli.

Mipel Lab 2.0

Cosa attendersi da questa seconda edizione di Mipel Lab?

C’è attesa ed entusiasmo perché abbiamo di fronte una prospettiva incredibile a livello di mercato.

Quale?

Se è vero che ormai la pelletteria di lusso viene prodotta quasi esclusivamente in Italia, il segmento del lusso accessibile è un terreno di conquista. Qui il made in Italy può e deve conquistare fette di mercato.

Quali sono gli obiettivi di questa seconda edizione?

Oltre a creare l’incontro tra brand e aziende produttrici, vogliamo mostrare che l’Italia non è solo la bottega artigianale, ma è capace di industrializzare quel processo produttivo. Per cui, oltre ai laboratori, abbiamo molte realtà aziendali grandi e strutturate, dove c’è la capacità produttiva richiesta dai marchi. Ho in mente una Leather Valley, così come abbiamo la Motor Valley.

Gli espositori

Quali sono le aziende che parteciperanno?

Abbiamo ricevuto molte richieste di partecipazione che sono state vagliate da una commissione formata da 5 esperti. Sono state ammesse solo le aziende sane, sicure, credibili, con requisiti di eccellenza. Su questo l’Italia non può sbagliare. Ne va della sua credibilità.

Partecipano solo aziende di pelletteria?

Pelletteria e accessori. In futuro andremo proprio in questa direzione per cercare di coinvolgere anche aziende che producono cinture e altri accessori in pelle.

Il futuro e Lineapelle

Quali sono gli sviluppi futuri di Mipel Lab?

Entro un mese partirà la versione digitale dell’evento. Una piattaforma B2B dedicata al sourcing che attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale sarà capace di mettere in contatto i brand con i pellettieri italiani. Stiamo parlando anche di un marchio di garanzia da assegnare alle aziende presenti.

Come funziona la sinergia con Lineapelle?

Lineapelle è stata ed è il requisito principale di Mipel Lab. Con Lineapelle siamo andati anche a New York e intendiamo seguirla ovunque. Abbiamo dei progetti importanti da condividere e sono sicuro su positivi sviluppi futuri della collaborazione. (mv)

