Credito, per FTI Consulting la situazione è da gestire

Per le PMI della moda e gli operatori finanziari collegati al fashion system il rialzo dei tassi non è la fine del mondo. È uno scenario che può apparire critico per certi versi, ma che è da gestire. Perché dipinge una congiuntura in cui è necessario ponderare bene le scelte. Ne parliamo su La Conceria n. 6 – 2023 (Credito) con Francesco Leone e Claudia Lotti. Che sono rispettivamente Senior Managing Director – Head of Italy corporate finance & restructuring e Senior Managing Director di FTI Consulting.

Il parere dei consulenti

L’intervista si intitola Uno Scenario da Gestire. E si struttura in cinque capitoli. “Liquidità”, a proposito dell’impatto della stagione di rialzo dei tassi dopo quelle del Covid e della guerra. “Investitori” e “M&A”, a proposito dell’effetto che il denaro più caro può avere sulle operazioni finanziarie. “Consigli” e “Margini di Manovra”, a proposito delle strategie che imprese piccole o grandi possono dispiegare in queste acque turbolente.

Clicca qui per leggere la versione integrale dell’articolo

Qui per sfogliare il sommario di Credito

Il mensile La Conceria è per abbonati: scopri le formule di sottoscrizione

Leggi anche: