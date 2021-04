Con un Master in Orlatura nasce Academy Maria Tomassini

Nel cuore del distretto della scarpa di San Mauro Pascoli nasce Academy Maria Tomassini. Artefice del progetto è l’imprenditrice Roberta Alessandri (nella foto), titolare dell’azienda di pelletteria Smart Leather (15 dipendenti), specializzata nella produzione di borse e accessori.

Academy Maria Tomassini

Il primo progetto in campo è un Master in Orlatura. In altre parole, 100 ore di alta formazione direttamente in azienda, tutti i sabati di aprile, per imparare sul campo un mestiere chiave come quello dell’orlatrice. “Affronteremo sia temi tecnici (scarnitura, ripiegatura e taglio vivo nel decolleté, montaggio e messa in fodera, montaggio delle cerniere), sia quelli legati alla cultura del made in Italy”, ha detto Roberta Alessandri a Il Resto del Carlino. Ma c’è soprattutto un aspetto di culturale centrale: “Intendiamo sfatare il vecchio detto per cui va a lavorare in fabbrica solo chi ha poca voglia di studiare”. L’accesso al Master prevede una quota di 1.220 euro. Al termine sono previsti tirocini remunerati, per un potenziale ingresso in azienda.

Cultura del saper fare

Il distretto di San Mauro Pascoli sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia. Il rischio è quello di disinnamorare ancora di più le giovani generazioni verso mestieri fondamentali nella filiera della moda calzaturiera. “Voglio portare i ragazzi in azienda, far loro sentire l’odore. C’è il rischio di perdere il sapere fare di alto artigianato che ci ha contraddistinto come distretto. Se non ci diamo da fare per insegnarlo, i tecnici esperti che oggi traducono in scarpe le idee degli stilisti non li avremo più. Noi imprenditori abbiamo una responsabilità sociale su questo”. (ff)

