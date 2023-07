Cotance chiede all’UE la ratifica dell’accordo con Mercosur

C’è anche Cotance, con CEC ed Euratex, tra le 19 associazioni europee firmatarie dell’appello alla Comunità europea per la “rapida” ratifica dell’accordo di libero scambio con Mercosur. Per la sigla che rappresenta a Bruxelles le associazioni nazionali della concia il patto garantirebbe non solo di aprire un nuovo mercato di sbocco, ma soprattutto di strutturare migliori condizioni di approvvigionamento di materia prima. Argomento molto delicato perché, dopo gli sconvolgimenti del 2020 e lo scoppio della guerra in Ucraina, si è compresa l’importanza delle diversificazioni: il mercato globale rimane volatile e ambiguo.

L’accordo con Mercosur

La missiva è indirizzata a Roberta Metsola, presidente dell’Europarlamento, Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, e Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea. La ratifica dell’accordo di libero scambio con Mercosur (area di libero scambio dell’America Latina) incontra resistenze su entrambe le sponde dell’Atlantico (in Europa, ma anche in Sud America). Le associazioni, però, insistono sulla sua rilevanza strategica. Anche a proposito del perseguimento di obiettivi comuni, come quelli relativi alla sostenibilità. L’accordo predispone le condizioni migliori e rappresenta un forte incentivo per sviluppare soluzioni condivise, a partire dalla deforestazione.

