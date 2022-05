Come farsi un portachiavi con un ritaglio di pelle – VIDEO

Nello spirito dell’atelier pellettiere Pigeoncoq c’è la circolarità. Per questo propone accessori “in pelle da upcycling”. Per questo non disdegna l’idea di sensibilizzare il pubblico sul tema. Anche con la formazione. Pure insegnando a farsi un portachiavi da soli nel caso ci si trovi con due ritagli di pelle in più. Come spesso capita con i tutorial, a vedere il video l’operazione sembra semplice. Chissà se è davvero così.

Come farsi un portachiavi

L’atelier Pigeoncoq, che ha realizzato il video in collaborazione con l’edizione francese di Marie Claire, vende il box con tutto l’occorrente all’impresa. Ma la strumentazione necessaria alla realizzazione del portachiavi non è di quella in dotazione solo agli specialisti. Per i carta modelli basta semplicemente un foglio A4. Di forbici ce ne sono in ogni casa, mentre la perforatrice e il compasso sono semplici da procurarsi. Forse la cosa più difficile (per chi non è del settore) è avere i due ritagli di pelle. Una volta trovati questi, basta poi un anello metallico e il set è completo. Il tutorial dura 30 secondi e, a guardarlo, sembra davvero semplice da seguire. Come sempre nei lavori manuali, serve destrezza. Questa, però, non si trova in cartoleria: si acquisisce nel tempo.

