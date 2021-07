Quando Mulberry chiude a Parigi e Hermès riapre in grande a Milano

Mulberry chiude la sua boutique a Parigi, intanto Hermès riapre in grande stile a Milano. Sliding doors nel retail di alta gamma. Il marchio inglese ha deciso di recedere anticipatamente dal contratto di affitto dello store parigino. Perché? A causa del calo dei turisti in tempi pandemici. Dopo un anno, la maison francese ha terminato i lavori di ristrutturazione e riaperto il punto vendita in via Montenapoleone, il più grande fuori dalla Francia.

Hermès riapre in grande stile

“Lo spirito del 24 Faubourg si trasferisce interamente al 12 di via Montenapoleone – è il commento di Axel Dumas, presidente di Hermès –. In un anno in cui l’Italia è stata profondamente colpita dalla crisi sanitaria, siamo lieti di accogliere i nostri clienti italiani, che ringraziamo della loro fedeltà”. Lo riporta l’agenzia AdnKronos, che fornisce anche la foto. La griffe è presente direttamente sul mercato italiano dal 1987. Il nuovo spazio è di 950 metri quadrati ed è il più grande store europeo al di fuori della Francia. Presenta una scalinata con corrimano in pelle e al terzo piano c’è un atelier che ospita un esperto artigiano della pelle e un locale sartoria. La boutique ha riaperto giovedì 8 luglio. Per l’occasione Hermès ha lanciato una speciale capsule in edizione limitata. Questa include un carré in twill di seta, una borsa Constance, uno skateboard e un longboard tutti con la fantasia Faubourg Tropical. Pezzo pregiato è un Gris-gris in pelle a forma di bicchiere da cocktail come omaggio alla tradizione milanese dell’aperitivo.

Mulberry chiude

Mulberry chiuderà il suo negozio parigino al 275 di Rue Saint Honoré. Il marchio britannico ha dichiarato che sta recedendo dal contratto di locazione del locale e che prevede di chiuderlo entro settembre. Allo stesso tempo, fa notare Fashion United, il brand ha intenzione di riaprire un nuovo store nella capitale francese “una volta tornato il turismo internazionale“. Mulberry utilizzerà i risparmi generati dalla chiusura (10,8 milioni di sterline al netto delle imposte) per rafforzare la posizione di cassa e supportare opportunità di investimento “in linea con i suoi piani strategici”. (mv)

