Alla scoperta della Green Chemistry, domani webinar AICC

I fronti di approfondimento sono tre. Capire (bene) cos’è. Poi, valutare le sue modalità di sviluppo e applicazione. Infine, motivarne la necessità. Su queste linee concettuali si svolgerà domani, giovedì 11 febbraio 2021, il webinar dal titolo Dialogo sulla Green Chemistry. A organizzarlo è AICC, l’Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio.

Green Chemistry

La Green Chemistry è, come si legge online, “una concezione della chimica che si propone di indirizzare su percorsi di sostenibilità il relativo approccio industriale, prevenendo eventuali problemi”. Sull’argomento AICC organizza due webinar, iniziando da quello di domani, previsto per le ore 17.30 e al quale ci si può iscrivere cliccando qui.

Il webinar

Il seminario organizzato dall’Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio prevede la partecipazione, in veste di relatore di Elena Petricci, professoressa Department of Biotechnology, Chemistry and Pharmacy presso l’Università degli Studi di Siena.

