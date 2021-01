La pelle Boxmark conquista Emirates e vola sugli Airbus A380

La pelle Boxmark conquista Emirates. La conceria austriaca ha annunciato l’avvio di una nuova collaborazione con la compagnia aerea di Dubai. La pelle Boxmark rivestirà i sedili della Premium Economy del nuovo Airbus A380.

Boxmark conquista Emirates

Con un messaggio condiviso attraverso i social, Boxmark ha annunciato il nuovo accordo. Nello stesso contesto ha spiegato, inoltre, che “il costo di produzione e implementazione di un sedile in Premium Economy Class è 1,6 volte superiore a quello di un sedile in Economy Class, ma genera ricavi 2,3 volte superiori”. Emirates ha già installato sul suo nuovo velivolo i primi sedili con pelle Boxmark. L’implementazione coinvolgerà l’intera flotta nel corso dell’anno e anche nel 2022. I sedili Premium Economy Class sono interamente rivestiti in pelle color crema e antimacchia, un elemento distintivo rispetto ai posti della classe economica che hanno la pelle solamente sul poggiatesta. (art)

